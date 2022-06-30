Кому нельзя есть много черешни

Черешня - всеми любимая сезонная культура. Ягода не только радует своим вкусом и красивым цветом, но и содержит в себе немало полезных и питательных веществ. В тоже время имеются противопоказания. О пользе и вреде ягоды рассказал «Известиям» врач-спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

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Черешня содержит в себе аскорбиновую кислоту, калий, кремний, молибден, хром. Последний элемент участвует в углеводном обмене. Также в ягоде немало антоцианов, которые препятствуя образованию опухолей. Помимо этого черешня помогает человеку уснуть и лучше выспаться, поскольку в ней имеется мелатонин. Благодаря легкому мочегонному действию ягода позволяет снять отечность и вывести с организма лишние жидкости и вредные вещества.

Несмотря на многочисленные достоинства черешни, все же не стоит увлекаться и есть ее ягоду людям с пониженным давлением, сахарным диабетом, повышенной кислотностью, язвенными заболеваниями, считает Брыкин.