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30 минут назад

Кому нельзя есть много черешни

ТК «Звезда»

Черешня - всеми любимая сезонная культура. Ягода не только радует своим вкусом и красивым цветом, но и содержит в себе немало полезных и питательных веществ. В тоже время имеются противопоказания. О пользе и вреде ягоды рассказал «Известиям» врач-спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

Кому нельзя есть много черешни
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Черешня содержит в себе аскорбиновую кислоту, калий, кремний, молибден, хром. Последний элемент участвует в углеводном обмене. Также в ягоде немало антоцианов, которые препятствуя образованию опухолей. Помимо этого черешня помогает человеку уснуть и лучше выспаться, поскольку в ней имеется мелатонин. Благодаря легкому мочегонному действию ягода позволяет снять отечность и вывести с организма лишние жидкости и вредные вещества.

Несмотря на многочисленные достоинства черешни, все же не стоит увлекаться и есть ее ягоду людям с пониженным давлением, сахарным диабетом, повышенной кислотностью, язвенными заболеваниями, считает Брыкин.

Кроме того, в косточках черешни содержится синильная кислота и при длительном хранении она начинает выходить из косточки в варенье или компот. Именно поэтому не рекомендуется хранить варенье из этой культуры в течение длительного периода. Детям давать черешню стоит в ограниченном количестве, поскольку она может вызвать аллергическую реакцию.

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