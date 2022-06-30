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2 часа назад

Врач рассказала о вреде красных яблок

runews24.ru

Красные яблоки могут вызвать аллергию и другие негативные реакции организма.

Врач рассказала о вреде красных яблок
Фото: runews24.rurunews24.ru

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Есакова в интервью «Газета.Ru» рассказала о том, что красные яблоки могут быть вредны для определенных групп людей. Так, данные фрукты не рекомендуется употреблять аллергикам и людям, страдающим сахарным диабетом.

Как отметила врач, чем ярче цвет яблока, тем существует большая вероятность аллергической реакции на фрукт. Кроме того, красные яблоки, как правило, более сладкие, и, соответственно, более энергоемкие. Такие яблоки лучше не употреблять страдающим сахарным диабетом. Также сладкий фрукт может повредить зубную эмаль.

Еда,
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