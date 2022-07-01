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1 час назад

Почему нельзя покупать арбузы с надрезом

Ferra.ruиещё 2

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал об опасности ранних арбузов для здоровья и объяснил, почему нельзя покупать ягоды с надрезом.

Почему нельзя покупать арбузы с надрезом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Прежде всего стоит обратить внимание на тот момент, что чем раньше арбузы начали продавать, тем вероятнее для роста использовались нитраты, пагубные для организма. Врач отметил, что опасно брать арбузы и на раскладках у дорог — токсины от выхлопных газов накапливаются в кожуре и мякоти, и можно серьёзно отравиться.

Кроме того, невозможно проверить качество продуктов у продавцов, стоящих у дорог.

Врач призвал не покупать арбузы с надрезом, так как с поверхности ножом в мякоть заносятся микробы, оставшиеся азотно-фосфорные удобрения, которые вполне могли быть использованы при выращивании ягод. Поэтому нарушать целостность арбуза нельзя до тех пор, пока он не будет помыт.

«Нормальные арбузы появляются в разных регионах в разное время. Но обычно это происходит примерно к середине августа. Конечно, в самых южных регионах нашей страны или в ближайших зарубежных странах они могут и раньше появиться. Но я бы не рисковал пробовать их до середины августа», — подчеркнул диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Андрей Бобровский,
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