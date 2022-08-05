Как понять, что еда не подходит организму: 3 признака

Даже исключительно правильное питание не всегда подходит нам, ведь каждый организм индивидуален и имеет свои особенности. Нередко тело довольно явно сигнализирует о пище, которая его не устраивает. Подробнее о самых ярких сигналах – в материале "Рамблера".
Такое нередко происходит, если рацион богат продуктами с высоким гликемическим индексом. Когда вы их съедаете уровень сахара в крови резко возрастает, а затем также резко падает, из-за чего возникает чувство усталости и ухудшается настроение. Если вы привыкли налегать на сладости, то наверняка сталкивались с такой проблемой.
Состояние волос может многое рассказать о здоровье. Если локоны сухие, а кончики секутся, не исключено, что организму не хватает белка, а также продуктов, которые содержат жирные кислоты, железо и фолиевую кислоту.
Рацион напрямую влияет на иммунитет человека. Вот почему люди, которые пренебрегают здоровым питанием, часто жалуются на ОРВИ и другие недуги. Ученые из Корнеллского университета установили, что избавиться от частых простуд можно, если заменить "пустые" продукты на те, в которых содержится много питательных веществ – фрукты, овощи, орехи и цельное зерно.