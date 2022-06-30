Шампиньоны и опята: какие грибы можно выращивать дома

Желающих выращивать лесные грибы дома становится все больше. Это выгодно, несложно и часто превращается в хобби. "Рамблер" расскажет, какие грибы можно вырастить искусственно.

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Не все разновидности грибов можно разводить дома, так как некоторые виды слишком капризны к условиям, а другие требуют серьезных вложений. При этом довольно много видов, которые легко уживутся у вас дома или на даче. Разберем виды грибов для искусственного выращивания.

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Шампиньоны— это почвенные грибы, которые растут на полях или лугах в гумусовом слое грунта.

Белые грибы, лисички, маслята, подберезовики, трюфели и сморчки — это микоризные грибы, которые образуют симбиоз с корнями лишь определенных деревьев.

Вешенки, опята и шиитаке растут на древесине мертвых деревьев или растительных остатках, содержащих целлюлозу.

Самыми неприхотливыми и простыми для домашнего выращивания считаются вешенки, шиитаке, опята и шампиньоны.

Вешенка

Вешенка занимает первое место по простоте выращивания. Их легко вырастить в полиэтиленовых пакетах-мешках (с субстратом, грибным мицелием и добавками), на пеньках, опилках различных деревьев, соломе, лузге, стеблях кукурузы.

Грибам подойдут помещения с влажностью 80-85% и при довольно широких температурных интервалах (от 10 до 30°C, средние значения 16-20°C). Первый урожай грибов можно срезать уже через 30 дней (зимой через 45). С одного грибного блока за один раз получается снять в среднем 2,5-3 кг урожая.

Шампиноны

Шампиньоны занимают следующее место по популярности выращивания. Однако они гораздо требовательнее к условиям содержания. А технология их выращивания дороже.

Выращивают шампиньоны в мешочках или ящиках с грунтом, в который закладывается мицелий. Шампиньоны хорошо растут в темных прохладных помещениях (12-18°C, максимальное значение не более 28°C) с влажностью 65-85%. Первый урожай грибов уже через 45-50 дней готов к сбору, а последующие можно собирать в течение 3 месяцев.

Шиитаке

Шиитаке раньше выращивали только в азиатских странах. Это один из самых дорогих грибов (цена составляет 50 долларов за килограмм). Хорошо растет при средней температуре 12°C.

Грибы растят на отрезках дерева и на различных субстратах.

Правда, чтобы получить вкусный урожай, мицелий для разведения необходимо покупать производства Японии или Китая, европейский испорчен селекцией. Сбор первого урожая наступает, как правило, только в последующем году и продлится до трех лет.

Опята

Опята – достаточно устойчивый к холоду гриб, хорошо растет при температуре окружающей среды 1-2°С.

Гриб паразитирует на деревьях с живой древесиной, его не стоит выращивать в садах. Опята лучше растить на субстратах и древесных срубах в закрытых помещениях.