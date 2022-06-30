Врач посоветовал исключить переработанное мясо

Медицинский специалист подчеркнул, что к числу продуктов, которые следует исключить из рациона питания, относятся колбасы, сосиски, сардельки, сервелат, а также салями. Кроме того, он рекомендует отказаться от употребления консервированного мяса.

Продеус объяснил, что продукты из переработанного мяса увеличивают артериальное давление, что объясняется наличием большого количества соли в его составе. Чрезмерное употребление таких продуктов может привести к развитию гипертонии и артериальной гипертензии. Исключение переработанного мяса из рациона способствует не только профилактике этих заболеваний, но и позволяет снизить вероятность развития рака кишечника, подытожил он.