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7 минут назад

Врач Продеус посоветовал исключить переработанное мясо из рациона питания

Слово и Дело

Отказ от употребления переработанного мяса способствует увеличению продолжительности жизни. Такое мнение в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале выразил врач-иммунолог, педиатр Андрей Продеус.

Врач посоветовал исключить переработанное мясо
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист подчеркнул, что к числу продуктов, которые следует исключить из рациона питания, относятся колбасы, сосиски, сардельки, сервелат, а также салями. Кроме того, он рекомендует отказаться от употребления консервированного мяса.

Продеус объяснил, что продукты из переработанного мяса увеличивают артериальное давление, что объясняется наличием большого количества соли в его составе. Чрезмерное употребление таких продуктов может привести к развитию гипертонии и артериальной гипертензии. Исключение переработанного мяса из рациона способствует не только профилактике этих заболеваний, но и позволяет снизить вероятность развития рака кишечника, подытожил он.

Еда,Андрей Продеус,Первый канал,
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