Как хранить ягоды, чтобы они не превратились в гниль

Радость от покупки свежих ягод может омрачиться их неправильным хранением, из-за которого любимый продукт быстро испортится. Как этого не допустить, расскажет "Рамблер".

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Клубника

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Когда вы покупаете ягоды, обратите внимание на их внешний вид и состояние лотка. Если клубника темная, на ней есть пятна, а на донышке емкости виден сок, то лучше поискать еще варианты.

Обязательно переберите ягоды, прежде чем отправлять их на хранение в холодильник. Уберите все поврежденные. Клубнику рекомендуется хранить в картонных коробках или деревянных ящичках с вентиляцией. Можно переложить слои бумажными полотенцами. Однако запомните правило: чем тоньше слой ягод, тем дольше они хранятся.

Если в вашем холодильнике есть место, где температура не превышает +2 градусов, поместите клубнику туда.

Вы купили ягоды и обнаружили в них много гнилых? Можно обрызгать оставшиеся после отбора раствором уксуса и воды (1:3).

Черешня

Ягоды черешни немного менее капризны, но и для их долгосрочного хранения (до двух недель) важно соблюсти несколько условий. Во-первых, температурный режим. Черешню следует держать в холодильнике при температуре не более +1 градуса и не ниже -1. Во-вторых, правильная емкость. Лучше всего взять стеклянную, с вакуумной крышкой. Хранить черешню в полиэтиленовом пакете не рекомендуется. Если есть только пластиковый контейнер в вашем распоряжении, то накройте ягоду бумажным полотенцем сверху вместо крышки.

Но прежде всего, как и клубнику, переберите черешню. Ягоды с плодоножкой оставьте для хранения, а те, которые без нее, съешьте первыми. Они хранятся меньше.

Малина

Совсем скоро начнется сезон малины. К сожалению, эта ягода хранится свежей совсем недолго. Классические сорта малины – не более одного-двух дней. Ремонтантная может храниться в холодильнике и до недели.