Как приготовить самую вкусную капусту. Китайский секрет

О полезных свойствах капусты известно многим. Рецепты с капустой есть на любой вкус, но в Китае ее делают по-особенному. Читайте в материале "Рамблера" о секретах китайской рваной капусты.

Фото: k.sina.com.cn k.sina.com.cn

В Китае часто не нарезают капусту ножом, а рвут руками. Многие уверенны, что так капуста получается намного вкуснее.

Во-первых, срез нарезанной ножом капусты очень гладкий и "закрытый", в то время как срез порванной вручную капусты получается неровный, волокнистый, поэтому при жарке приправа лучше впитывается в такую капусту.

Кроме того, китайцы считают, что нарезанная ножом капуста будет иметь привкус железа из-за ножа и эффекта окисления. А порванная вручную капуста не касается ножа, витамин С в ней не будет подвергаться ускоренному окислению, а полезные вещества сохранятся лучше.

В Китае принято жарить пекинскую капусту или похожую (можно использовать белокочанную или савойскую) в качестве вкусного и простого гарнира.

Ингредиенты:

Пекинская капуста - 1 кг

Перец «чили» - 1 шт

Чеснок - 3-4 зубчиков

Зеленый лук - 3-4 шт

Кунжутное масло -2 ст.л.

Для соуса: темный соевый соус, светлый соевый соус, сахар, кукурузный крахмал

Рецепт:

Нарвать руками капусту. Мелко нарезать зеленый лук, перец чили и чеснок. Разогреть в сковороде или специальном воке 1,5 столовые ложки кунжутного масла. Добавить к маслу лук, чили и чеснок. Помешивая, обжаривать овощи 4-5 мин. Добавить капусту и перемешать с овощами. Обжаривать овощи, пока капуста не станет мягкой.

Приготовить соус. Залить в чашку 2 ст.л. черного рисового уксуса (можно заменить обычным рисовым уксусом, смешав его с бальзамическим). Добавить по 1.5 ст.л. воды, светлого и темного соевого соуса, 1 ч.л. сахара и размешать. После добавить 1 ст.л. кукурузного крахмала и еще раз перемешать.