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2 часа назад

Россиянам перечислили самые безопасные продукты для перекуса перед сном

Inc-News

Россиянам перечислили самые безопасные продукты для перекуса перед сном. С помощью правильной пищи можно позволить себе отступить от правила «после шести не есть». Источник фото: price-depotКушать в позднее время – не совсем правильное занятие. Но и если ложиться на голодный желудок, можно долго мучаться, прежде чем уснешь.

Перечислены безопасные продукты для перекуса перед сном
Фото: Inc-NewsInc-News

Между этими двумя ситуациями существует «золотая середина» - или, если конкретней, ряд продуктов, который могут стать вполне безопасными для здоровья и фигуры поздний ужин.

В этот список врач-диетолог Юлия Панова включила орехи, бананы, авокадо, овощи, кефир, молоко с ложкой меда и йогурт.

Любой из этих продуктов или напитков притупит чувство голода и позволит спокойно уснуть. Главное, помнить о том, что в любом случае по объемом этот должен быть все-таки перекус, а не полноценный ужин.

Еда,Юлия Панова,
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