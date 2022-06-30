Перечислены безопасные продукты для перекуса перед сном

Россиянам перечислили самые безопасные продукты для перекуса перед сном. С помощью правильной пищи можно позволить себе отступить от правила «после шести не есть». Источник фото: price-depotКушать в позднее время – не совсем правильное занятие. Но и если ложиться на голодный желудок, можно долго мучаться, прежде чем уснешь.

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Между этими двумя ситуациями существует «золотая середина» - или, если конкретней, ряд продуктов, который могут стать вполне безопасными для здоровья и фигуры поздний ужин.

В этот список врач-диетолог Юлия Панова включила орехи, бананы, авокадо, овощи, кефир, молоко с ложкой меда и йогурт.