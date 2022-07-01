Как кукуруза влияет на состояние вашей кожи

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе употребления кукурузы для состояния кожи.

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Он посоветовал регулярно есть этот овощ, так как здоровый человек может употреблять кукурузу 3-4 раза в неделю. Кукуруза способна оказывать благотворное влияние на состояние кожи, волос и ногтей. При этом предпочтение лучше отдавать молодым росткам.

Но кукурузу не следует есть людям с воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте. При кишечных колитах и гастрите есть этот продукт тоже нельзя.

«В молодой кукурузе много кремния, полезного для волос, ногтей и состояния кожи. Также в кукурузе содержатся витамины группы В, что особенно важно для людей, придерживающихся вегетарианства. Этот овощ можно есть и детям, при отсутствии индивидуальной непереносимости», — подчеркнул Арзамасцев.