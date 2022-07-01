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1 час назад

Как кукуруза влияет на состояние вашей кожи

Ferra.ru

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе употребления кукурузы для состояния кожи.

Как кукуруза влияет на состояние вашей кожи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он посоветовал регулярно есть этот овощ, так как здоровый человек может употреблять кукурузу 3-4 раза в неделю. Кукуруза способна оказывать благотворное влияние на состояние кожи, волос и ногтей. При этом предпочтение лучше отдавать молодым росткам.

Но кукурузу не следует есть людям с воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте. При кишечных колитах и гастрите есть этот продукт тоже нельзя.

«В молодой кукурузе много кремния, полезного для волос, ногтей и состояния кожи. Также в кукурузе содержатся витамины группы В, что особенно важно для людей, придерживающихся вегетарианства. Этот овощ можно есть и детям, при отсутствии индивидуальной непереносимости», — подчеркнул Арзамасцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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