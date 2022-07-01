Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Гинзбург перечислил полезные свойства щавеля

Вечерняя Москва

В щавеле содержится много полезных витаминов, но он может быть вреден для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Гинзбург перечислил полезные свойства щавеля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В щавеле содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты. Они необходимы нам для поддержания иммунитета и восстановления клеток. Также там есть пищевые волокна, которые помогают долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов, — рассказал он.

Специалист отметил, что щавель может нанести вред здоровью тех, кто страдает заболеваниями органов пищеварения.

— В щавеле содержится много органических кислот, которые могут раздражать желудок. Я не рекомендую его есть людям с язвенной болезнью или гастритом, потому что может случиться обострение. Также лучше не есть щавель на голодный желудок, — сказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что щавель можно есть в любом виде. Главное, чтобы было вкусно.

— Можно употреблять щавель в пищу как в сыром, так и в готовом виде. Выберете тот вариант, который принесет вам максимум удовольствия. Например, очень вкусное блюдо — это пирожки со щавелем. Но я настоятельно рекомендую их запекать, а не жарить. В таком виде блюдо принесет намного больше пользы организму, — подытожил Гинзбург.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители