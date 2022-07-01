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1 час назад

Шеф-повар раскрыл рецепт молочного коктейля, как в СССР

РИА "ФедералПресс"

Шеф-повар Антон Сальников раскрыл россиянам рецепт «того самого» молочного коктейля, который так хочется выпить жарким летом. Самое важное – купить качественные ингредиенты.

Шеф-повар раскрыл рецепт молочного коктейля, как в СССР
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Взять молоко пожирнее от 4% или добавить чуть сливок 10% жирности: коктейль получится более насыщенным», – назвал главный секрет шеф-повар.

Важно помнить о том, что мороженое должно быть натуральным и без добавок. Для наполнения стоит взять свежую клубнику или другие ягоды. Сахар также иногда нужен, но нужно смотреть по сладости дополнительных ингредиентов и своим предпочтениям, объясняет Андрей Сальников. Также можно растопить шоколад на водяной бане и добавить его в коктейль. Взбить все можно обычным блендером, передает BLITZ.center.

Антон Сальников,Андрей Сальников,
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