Шеф-повар раскрыл рецепт молочного коктейля, как в СССР

Важно помнить о том, что мороженое должно быть натуральным и без добавок. Для наполнения стоит взять свежую клубнику или другие ягоды. Сахар также иногда нужен, но нужно смотреть по сладости дополнительных ингредиентов и своим предпочтениям, объясняет Андрей Сальников. Также можно растопить шоколад на водяной бане и добавить его в коктейль. Взбить все можно обычным блендером, передает BLITZ.center.