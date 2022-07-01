Шеф-повар раскрыл рецепт молочного коктейля, как в СССР

Шеф-повар Антон Сальников раскрыл россиянам рецепт «того самого» молочного коктейля, который так хочется выпить жарким летом. Самое важное – купить качественные ингредиенты.
«Взять молоко пожирнее от 4% или добавить чуть сливок 10% жирности: коктейль получится более насыщенным», – назвал главный секрет шеф-повар.
Важно помнить о том, что мороженое должно быть натуральным и без добавок. Для наполнения стоит взять свежую клубнику или другие ягоды. Сахар также иногда нужен, но нужно смотреть по сладости дополнительных ингредиентов и своим предпочтениям, объясняет Андрей Сальников. Также можно растопить шоколад на водяной бане и добавить его в коктейль. Взбить все можно обычным блендером, передает BLITZ.center.