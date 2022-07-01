3 быстрые закуски из яиц

Из этого простого продукта, который обязательно найдется в холодильнике у каждой хозяйки, можно приготовить весьма вкусные блюда. Рецепты ищите в материале "Рамблера".
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Яйца с горчицей
- Яйца – 6 штук
- Майонез – 50 г
- Горчица – 1\2-1 чайная ложка (в зависимости от вкуса)
- Паприка – 1 чайная ложка
- Молотый черный перец – 1\3 чайной ложки
- Соль – по вкусу
- Яйца отварить в подсоленной воде, остудить, очистить, разрезать каждое яйцо вдоль на 2 части.
- Желтки выложить в отдельную миску, размять вилкой.
- Добавить к желткам горчицу, соль, перец и паприку. Хорошо перемешать.
- Заправить майонезом и снова перемешать.
- Получившейся начинкой нафаршировать белки.
- Украсить зеленью и подавать к столу.
Яйца с сыром
- Яйца – 6 штук
- Сыр – 150 г
- Майонез – около 5 ст. ложек
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Зелень – небольшой пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Яйца отварить в подсоленной воде, остудить, очистить и разрезать пополам.
- Желтки размять вилкой.
- Сыр натереть на средней терке.
- Зелень мелко нарезать.
- Чеснок пропустить через пресс.
- Соединить желтки, сыр, зелень. Заправить майонезом. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
- Нафаршировать получившейся массой белки и подавать к столу.
Перец, фаршированный сыром и яйцом
- Перец болгарский – 2 штуки
- Яйца- 2 штуки
- Сыр твердый – 100 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Майонез – 2 ст. ложки
- Зелень – небольшой пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Перец вымыть, удалить из него семена, оставив овощ целым.
- Яйца отварить в подсоленной воде, остудить, очистить.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Чеснок пропустить через пресс.
- Зелень мелко нарезать.
- К тертому сыру добавить чеснок, зелень, майонез. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
- Заполнить этой массой перцы, оставив в середине место для яйца.
- В оставшиеся отверстия положить яйца. Добавить по краям сыр, если это необходимо.
- Поставить фаршированные перцы в холодильник на 4 часа.
- Перед подачей острым ножом нарезать закуску на порции.