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32 минуты назад

3 быстрые закуски из яиц

Мира Маркина

Из этого простого продукта, который обязательно найдется в холодильнике у каждой хозяйки, можно приготовить весьма вкусные блюда. Рецепты ищите в материале "Рамблера".

3 быстрые закуски из яиц
Фото: unsplashunsplash

Яйца с горчицей

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 штук
  • Майонез – 50 г
  • Горчица – 1\2-1 чайная ложка (в зависимости от вкуса)
  • Паприка – 1 чайная ложка
  • Молотый черный перец – 1\3 чайной ложки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить в подсоленной воде, остудить, очистить, разрезать каждое яйцо вдоль на 2 части.
  2. Желтки выложить в отдельную миску, размять вилкой.
  3. Добавить к желткам горчицу, соль, перец и паприку. Хорошо перемешать.
  4. Заправить майонезом и снова перемешать.
  5. Получившейся начинкой нафаршировать белки.
  6. Украсить зеленью и подавать к столу.

Яйца с сыром

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 штук
  • Сыр – 150 г
  • Майонез – около 5 ст. ложек
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Зелень – небольшой пучок
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить в подсоленной воде, остудить, очистить и разрезать пополам.
  2. Желтки размять вилкой.
  3. Сыр натереть на средней терке.
  4. Зелень мелко нарезать.
  5. Чеснок пропустить через пресс.
  6. Соединить желтки, сыр, зелень. Заправить майонезом. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
  7. Нафаршировать получившейся массой белки и подавать к столу.

Перец, фаршированный сыром и яйцом

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 2 штуки
  • Яйца- 2 штуки
  • Сыр твердый – 100 г
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Майонез – 2 ст. ложки
  • Зелень – небольшой пучок
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Перец вымыть, удалить из него семена, оставив овощ целым.
  2. Яйца отварить в подсоленной воде, остудить, очистить.
  3. Сыр натереть на крупной терке.
  4. Чеснок пропустить через пресс.
  5. Зелень мелко нарезать.
  6. К тертому сыру добавить чеснок, зелень, майонез. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
  7. Заполнить этой массой перцы, оставив в середине место для яйца.
  8. В оставшиеся отверстия положить яйца. Добавить по краям сыр, если это необходимо.
  9. Поставить фаршированные перцы в холодильник на 4 часа.
  10. Перед подачей острым ножом нарезать закуску на порции.
Еда,
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