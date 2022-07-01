Названы три продукта, которые ухудшают память

От того, насколько правильно человек питается, зависит не только здоровье тела, но и работа мозга. Правильный образ жизни, водный баланс и полезных продуктах, способны улучшить мозговую деятельность. Многие специалисты рекомендуют исключить из рациона определенную пищу, чтобы улучшить работу мозга. Подробности читайте в нашей новости.

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Чтобы надолго сохранить концентрацию, улучшить память и внимательность стоит отказаться от употребления растительных масел. В них слишком много жирных кислот Омега-6, излишек которых может навредить организму. В частности, из-за избытка Омега-6 может сгущаться кровь. Эти кислоты буквально нивелируют эффект от Омега-3 жирных кислот, которые, напротив, помогают мозгу работать лучше. Также лучше отказаться от пищи с высоким гликемическим индексом.