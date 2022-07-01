Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
2 часа назад

Названы три продукта, которые ухудшают память

Letidor.ru

От того, насколько правильно человек питается, зависит не только здоровье тела, но и работа мозга. Правильный образ жизни, водный баланс и полезных продуктах, способны улучшить мозговую деятельность. Многие специалисты рекомендуют исключить из рациона определенную пищу, чтобы улучшить работу мозга. Подробности читайте в нашей новости.

Названы три продукта, которые ухудшают память
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Чтобы надолго сохранить концентрацию, улучшить память и внимательность стоит отказаться от употребления растительных масел. В них слишком много жирных кислот Омега-6, излишек которых может навредить организму. В частности, из-за избытка Омега-6 может сгущаться кровь. Эти кислоты буквально нивелируют эффект от Омега-3 жирных кислот, которые, напротив, помогают мозгу работать лучше. Также лучше отказаться от пищи с высоким гликемическим индексом.

Совсем стоит исключить из рациона энергетические напитки. Энергетики могут повысить риск столкнуться с диабетом и болезнью Альцгеймера. Кроме того, большое количество сахара в составе повышает уровень инсулина в крови, что провоцирует развитие проблем с памятью.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители