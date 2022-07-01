IV международный фестиваль «Русская кухня-2022»

До 10 июля 2022 года, каждые выходные на территории КРК «Кремль в Измайлово» будет проходить культурно-развлекательная программа фестиваля «Русская кухня».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Это IV международной фестиваль «Русская кухня-2022», который проходить совместно с Московской ассоциацией кулинаров, Советом развития этнотуризма, при поддержке Ассамблеи народов Евразии.

В программе гостей будут ждать популярные артисты российской эстрады, молодые таланты, профессиональные шеф-повара, анимационные программы, кулинарные батлы и флешмобы с последующей дегустацией. И, конечно же, в дни фестиваля «Русская кухня» всех наших гостей будут ждать розыгрыши различных подарков.

Пресс-служба

Впереди гостей КРК «Кремль в Измайлово» ждет:

2 июля 2022 года гости Фестиваля ощутят на себе весь колорит и очарование традиционных сербских блюд от ресторана сербской кухни Damil.

9 июля 2022 года мы представим православную постную кухню, и приурочим конкурс к дню памяти св. прп. Петра и Февронии Муромских.

10 июля 2022 года в программе закрытия IV международного фестиваля «Русская кухня - 2022» традиционно состоятся конкурс по приготовлению окрошки по различным рецептам в авторской подаче среди шеф-поваров «Лучшая Авторская Окрошка» и флешмоб по приготовлению 400 литров окрошки.

С 7 по 10 июля 2022 года в зале «Боярский» пройдет всероссийский Фестиваль «Сырные сезоны», посетив который, вы узнаете об удивительном процессе производство сыра.

Вас ждут сыры на любой вкус: твердые, выдержанные, мягкие. У нас на ярмарке вы найдете: буррату, моцареллу, горгонзолу, бри, камамбер, рикоту и сотни других видов сыров.

Место проведения: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»; основная сцена на центральной площади; галерея «АРТ-Кремль», зал «Боярский».

Адрес: г. Москва, ВАО, Измайловское шоссе, 73Ж