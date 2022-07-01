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1 час назад

С ожирением предложили бороться с помощью корицы

Inc-News

С ожирением предложили бороться с помощью корицыОсобое вещество в составе продукта эффективно воздействует на жировые клетки.

С ожирением предложили бороться с помощью корицы
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследования американских ученых помогли установить, что так называемый коричный альдегид в составе корицы эффективно влияет на обмен веществ, воздействуя на жировые клетки и заставляя их сжигать энергию во время употребления этого продукта.

Данное вещество чаще всего называют эфирным маслом, которое и придает специи ее неповторимый аромат.

По словам ученых, одной лишь корицей ожирение не победить – но в совокупности средств, включающих помощь медиков, физическую нагрузку и правильный рацион, эта специя внесет свою лепту в процесс избавления от лишних килограммов.

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