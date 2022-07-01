С ожирением предложили бороться с помощью корицы

С ожирением предложили бороться с помощью корицыОсобое вещество в составе продукта эффективно воздействует на жировые клетки.

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Исследования американских ученых помогли установить, что так называемый коричный альдегид в составе корицы эффективно влияет на обмен веществ, воздействуя на жировые клетки и заставляя их сжигать энергию во время употребления этого продукта.

Данное вещество чаще всего называют эфирным маслом, которое и придает специи ее неповторимый аромат.