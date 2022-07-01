Диетолог назвал полезные свойства щавеля

"В щавеле содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты. Они необходимы нам для поддержания иммунитета и восстановления клеток. Также там есть пищевые волокна, которые помогают долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов",