Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Гинзбург назвал полезные свойства щавеля

Газета.Ru

Растение способствует поддержанию иммунитета и восстановлению клеток. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Диетолог назвал полезные свойства щавеля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал сразу несколько полезных свойств щавеля.

"В щавеле содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты. Они необходимы нам для поддержания иммунитета и восстановления клеток. Также там есть пищевые волокна, которые помогают долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов",

— объяснил Гинзбург.

Специалист отметил, что щавель может нанести вред здоровью людей, у которых есть болезни желудочно-кишечного тракта.

"Я не рекомендую его есть людям с язвенной болезнью или гастритом, потому что может случиться обострение. Также лучше не есть щавель на голодный желудок",

— посоветовал врач.

Он также рассказал, что щавель можно употреблять в пищу как в сыром, так и в готовом виде.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители