Диетолог назвал полезные свойства щавеля

Растение способствует поддержанию иммунитета и восстановлению клеток. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал сразу несколько полезных свойств щавеля.
"В щавеле содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты. Они необходимы нам для поддержания иммунитета и восстановления клеток. Также там есть пищевые волокна, которые помогают долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов",
— объяснил Гинзбург.
Специалист отметил, что щавель может нанести вред здоровью людей, у которых есть болезни желудочно-кишечного тракта.
"Я не рекомендую его есть людям с язвенной болезнью или гастритом, потому что может случиться обострение. Также лучше не есть щавель на голодный желудок",
— посоветовал врач.
Он также рассказал, что щавель можно употреблять в пищу как в сыром, так и в готовом виде.