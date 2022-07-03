Идеально для любителей острого: готовим закуску «Кобра»

Если вы делаете домашние заготовки на зиму, обратите внимание на закуску «Кобра». Она идеально подойдет любителям острых блюд и прекрасно сочетается с пельменями, мантами, мясными пирогами и другими вкусными блюдами.

Помидоры и перцы помыть, чеснок почистить, убрать семена из перцев. Перекрутить все ингредиенты в мясорубке, перемешать и посолить. Снова хорошо перемешать до растворения соли. Выложить соус в стерилизованные банки, хорошо закрыть крышкой. Хранить заготовку в холодильнике. После вскрытия хранить в холодильнике не более 2-х недель.