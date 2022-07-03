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1 час назад

Идеально для любителей острого: готовим закуску «Кобра»

Eva.ruиещё 1

Если вы делаете домашние заготовки на зиму, обратите внимание на закуску «Кобра». Она идеально подойдет любителям острых блюд и прекрасно сочетается с пельменями, мантами, мясными пирогами и другими вкусными блюдами.

Идеально для любителей острого: готовим закуску «Кобра»
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты (на 3 небольшие баночки):
  • Перец полугорький красный — 2 шт
  • Перец болгарский красный — 2 шт
  • Помидоры — 4 ш
  • Чеснок — 10 зубчиков
  • Перец Чили — 1 шт
  • Соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Помидоры и перцы помыть, чеснок почистить, убрать семена из перцев. Перекрутить все ингредиенты в мясорубке, перемешать и посолить. Снова хорошо перемешать до растворения соли. Выложить соус в стерилизованные банки, хорошо закрыть крышкой. Хранить заготовку в холодильнике. После вскрытия хранить в холодильнике не более 2-х недель.

Еда,
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