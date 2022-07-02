Врач объяснила, какие продукты негативно влияют на память

Врач-невролог, профессор Дерья Улудюз рассказала, какие продукты негативно влияют на мозг и, как следствие, на память.

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Она предупредила, что на состояние памяти влияют те растительные масла, в которых содержатся омега-6 жирные кислоты. В этот список необходимо добавить энергетические напитки — провокаторы болезни Альцгеймера. Проблемы с памятью и забывчивость могут быть вызваны повышенным уровнем инсулина. Врач призвала отказаться от фастфуда.

Также негативное влияние на память оказывают продукты с высоким гликемическим индексом: белый хлеб, макароны, картофель, рис, то есть все, что повышает уровень сахара к крови. Таким же образом действуют продукты с искусственными подсластителями.

Память страдает и от увлечения жареной пищей — ухудшается качество резервов памяти, что может привести к болезни Альцгеймера.

Нужно помнить, что печенье, маргарин, шоколадные батончики, картофельные чипсы, пирожные, сливки и другие продукты, содержащие трансжиры — ненасыщенные жирные кислоты, — серьезно ухудшают память.

«Наш мозг поглощает 30% калорий, которые организм получает с пищей. На самом деле все, что вы накалываете на вилку, напрямую влияет на функции вашего мозга и памяти», — объяснила специалист.