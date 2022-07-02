Диетолог призвал людей с язвой и гастритом не есть щавель

Щавель имеет много органических кислот, которые могут раздражать желудок. В связи с этим доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург не советует есть это растение людям с язвенной болезнью или гастритом, поскольку может случиться обострение.
Специалист отметил, что щавель при этом является невероятно полезным продуктом. В нем содержится много витаминов. Они нужны человеку, чтобы поддерживать иммунитет и восстанавливать клетки. Также щавель имеет пищевые волокна, которые позволяют долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов, передает «Вечерняя Москва».
Врач также заявил, что щавель можно есть и в сыром виде, и в готовом. Человек может выбрать тот вариант, который принесет ему максимальное удовольствие. В качестве примера Гинзбург привел пирожки с этим продуктом. Однако он призвал их запекать, а не жарить.