Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
41 минуту назад

Диетолог Гинзбург призвал людей с язвой и гастритом не есть щавель

Слово и Дело

Щавель имеет много органических кислот, которые могут раздражать желудок. В связи с этим доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург не советует есть это растение людям с язвенной болезнью или гастритом, поскольку может случиться обострение.

Диетолог призвал людей с язвой и гастритом не есть щавель
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист отметил, что щавель при этом является невероятно полезным продуктом. В нем содержится много витаминов. Они нужны человеку, чтобы поддерживать иммунитет и восстанавливать клетки. Также щавель имеет пищевые волокна, которые позволяют долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов, передает «Вечерняя Москва».

Врач также заявил, что щавель можно есть и в сыром виде, и в готовом. Человек может выбрать тот вариант, который принесет ему максимальное удовольствие. В качестве примера Гинзбург привел пирожки с этим продуктом. Однако он призвал их запекать, а не жарить.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители