Названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

По словам специалиста, не следует греть в микроволновке сельдерей, морковь, свеклу и редис. Имеющиеся в них нитраты при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, способное негативно влиять на нервную систему, почки, быть виновником отравлений, а у беременных может даже спровоцировать гибель плода.

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Также фактически при нагреве в СВЧ превращается в яд соланин, который содержится в картофеле и баклажанах.

Соломатина предупредила, что эти продукты не только не нужно разогревать в микроволновке, но также не следует оставлять на солнце.