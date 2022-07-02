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3 часа назад

Названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Мир новостей

По словам специалиста, не следует греть в микроволновке сельдерей, морковь, свеклу и редис. Имеющиеся в них нитраты при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, способное негативно влиять на нервную систему, почки, быть виновником отравлений, а у беременных может даже спровоцировать гибель плода.

Названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Фото: Мир новостейМир новостей

Также фактически при нагреве в СВЧ превращается в яд соланин, который содержится в картофеле и баклажанах.

Соломатина предупредила, что эти продукты не только не нужно разогревать в микроволновке, но также не следует оставлять на солнце.

Также диетолог напомнила, что многие продукты при нагреве лишаются своих свойств. Так, нагрев уничтожает полезные бактерии, которые есть в кисломолочке, квашеной капусте или моченых яблоках. А крахмалистые продукты поменяют свою структуру, из-за чего организму их будет сложнее переваривать.

Еда,
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