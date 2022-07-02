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2 часа назад

Как приготовить домашнее мороженое: четыре рецепта для знойного лета

Eva.ruиещё 1

На улице настоящий зной, поэтому очень хочется чем-то охладиться. Предлагаем проверенный способ — мороженое, которое вы можете сделать сами, сохраните эти четыре рецепта, в ближайшие месяцы они точно вам пригодятся.

Как приготовить домашнее мороженое: 4 рецепта
Фото: Eva.ruEva.ru

ВАНИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты:

  • Молоко — 300 мл
  • Сливки 33% — 400 мл
  • Сахарная пудра — 125 г
  • Ванильный сахар — 15 г
  • Яичный желток — 120 г (примерно 6 яиц)

Процесс приготовления:

Молоко, сливки, 60 г пудры и ванильный сахар добавьте в кастрюлю. Доведите до кипения. Взбейте желтки и оставшуюся пудру до светлого цвета. Половину смеси кипящего молока и сливок вылейте в яичную смесь и взвивайте до однородности. Вылейте смесь в кастрюлю с молоком, нагревайте, непрерывно помешивая до температуры 82-84 С. Снимите с огня и процедите. Вылейте смесь в пластиковый контейнер закройте крышкой и поставьте до утра в холодильник.

ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты:

  • 100 г темного шоколада
  • 3 ст.л. сахара
  • 1/2 стакана молока
  • Сливки 33-35% — 300 г

Процесс приготовления:

Молоко прогреть с сахаром, добавить поломанный шоколад, помешивать до полного его растворения. Затем смесь остудить. Взбить охлажденные сливки и смешать их с шоколадной смесью. Поставить в морозилку на несколько часов. Можно через 2-3 часа перемешать мороженое, чтобы не образовались льдинки.

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты:

  • Сливки 30-33% — 300 мл
  • Ваниль в стручках — 1 шт
  • Сахар коричневый — 100 г
  • Клубника — 200 г

Процесс приготовления:

В сливки добавьте сахар и перемешайте. Стручок ванили разрежьте пополам вдоль и положите в сливки. Нагревайте доведите сливки до кипения и кипятите на небольшом огне 3-5 минут. Достаньте ваниль, выскребите ложкой семена и добавьте их в сливки. Дайте сливкам немного остыть, а затем охладите в морозильнике. Сливки должны стать очень холодными, но не затвердеть. Переложите холодные сливки в блендер, добавьте туда клубнику и хорошо взбейте все вместе до однородности. Заморозьте смесь. Подавайте, полив любым сиропом, вареньем или растопленным шоколадом.

ЛИМОННОЕ МОРОЖЕНОЕ С БАЗИЛИКОМ

Ингредиенты:

  • 150 г сгущенного молока
  • 200 г сливок 33%
  • 1 крупный лимон
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. холодного сливочного масла
  • 3 ст.л. сахара
  • 4 листика лимонного базилика, если нет такого, то можно взять обычный зеленый

Процесс приготовления:

С лимона снять цедру, ее должно быть побольше, тогда вкус будет ярче, выжать сок. Взбить яйцо, сахар, лимонный сок и цедру и продолжая взбивать заварить на среднем огне. Как только начнет густеть сразу снять с огня и вмешать сливочное масло. Отставить остывать. Взбить сливки со сгущенкой до устойчивых пиков, ввести остывший лимонный курд и рубленый базилик. Убрать в морозилку на ночь.

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