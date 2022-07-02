Как приготовить домашнее мороженое: 4 рецепта

На улице настоящий зной, поэтому очень хочется чем-то охладиться. Предлагаем проверенный способ — мороженое, которое вы можете сделать сами, сохраните эти четыре рецепта, в ближайшие месяцы они точно вам пригодятся.
Молоко, сливки, 60 г пудры и ванильный сахар добавьте в кастрюлю. Доведите до кипения. Взбейте желтки и оставшуюся пудру до светлого цвета. Половину смеси кипящего молока и сливок вылейте в яичную смесь и взвивайте до однородности. Вылейте смесь в кастрюлю с молоком, нагревайте, непрерывно помешивая до температуры 82-84 С. Снимите с огня и процедите. Вылейте смесь в пластиковый контейнер закройте крышкой и поставьте до утра в холодильник.
Молоко прогреть с сахаром, добавить поломанный шоколад, помешивать до полного его растворения. Затем смесь остудить. Взбить охлажденные сливки и смешать их с шоколадной смесью. Поставить в морозилку на несколько часов. Можно через 2-3 часа перемешать мороженое, чтобы не образовались льдинки.
В сливки добавьте сахар и перемешайте. Стручок ванили разрежьте пополам вдоль и положите в сливки. Нагревайте доведите сливки до кипения и кипятите на небольшом огне 3-5 минут. Достаньте ваниль, выскребите ложкой семена и добавьте их в сливки. Дайте сливкам немного остыть, а затем охладите в морозильнике. Сливки должны стать очень холодными, но не затвердеть. Переложите холодные сливки в блендер, добавьте туда клубнику и хорошо взбейте все вместе до однородности. Заморозьте смесь. Подавайте, полив любым сиропом, вареньем или растопленным шоколадом.
С лимона снять цедру, ее должно быть побольше, тогда вкус будет ярче, выжать сок. Взбить яйцо, сахар, лимонный сок и цедру и продолжая взбивать заварить на среднем огне. Как только начнет густеть сразу снять с огня и вмешать сливочное масло. Отставить остывать. Взбить сливки со сгущенкой до устойчивых пиков, ввести остывший лимонный курд и рубленый базилик. Убрать в морозилку на ночь.