Как приготовить домашнее мороженое: 4 рецепта

На улице настоящий зной, поэтому очень хочется чем-то охладиться. Предлагаем проверенный способ — мороженое, которое вы можете сделать сами, сохраните эти четыре рецепта, в ближайшие месяцы они точно вам пригодятся.

Фото: Eva.ru Eva.ru

ВАНИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты: Молоко — 300 мл

Сливки 33% — 400 мл

Сахарная пудра — 125 г

Ванильный сахар — 15 г

Яичный желток — 120 г (примерно 6 яиц)

Процесс приготовления:

Молоко, сливки, 60 г пудры и ванильный сахар добавьте в кастрюлю. Доведите до кипения. Взбейте желтки и оставшуюся пудру до светлого цвета. Половину смеси кипящего молока и сливок вылейте в яичную смесь и взвивайте до однородности. Вылейте смесь в кастрюлю с молоком, нагревайте, непрерывно помешивая до температуры 82-84 С. Снимите с огня и процедите. Вылейте смесь в пластиковый контейнер закройте крышкой и поставьте до утра в холодильник.

ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты: 100 г темного шоколада

3 ст.л. сахара

1/2 стакана молока

Сливки 33-35% — 300 г

Процесс приготовления:

Молоко прогреть с сахаром, добавить поломанный шоколад, помешивать до полного его растворения. Затем смесь остудить. Взбить охлажденные сливки и смешать их с шоколадной смесью. Поставить в морозилку на несколько часов. Можно через 2-3 часа перемешать мороженое, чтобы не образовались льдинки.

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты: Сливки 30-33% — 300 мл

Ваниль в стручках — 1 шт

Сахар коричневый — 100 г

Клубника — 200 г

Процесс приготовления:

В сливки добавьте сахар и перемешайте. Стручок ванили разрежьте пополам вдоль и положите в сливки. Нагревайте доведите сливки до кипения и кипятите на небольшом огне 3-5 минут. Достаньте ваниль, выскребите ложкой семена и добавьте их в сливки. Дайте сливкам немного остыть, а затем охладите в морозильнике. Сливки должны стать очень холодными, но не затвердеть. Переложите холодные сливки в блендер, добавьте туда клубнику и хорошо взбейте все вместе до однородности. Заморозьте смесь. Подавайте, полив любым сиропом, вареньем или растопленным шоколадом.

ЛИМОННОЕ МОРОЖЕНОЕ С БАЗИЛИКОМ

Ингредиенты: 150 г сгущенного молока

200 г сливок 33%

1 крупный лимон

1 яйцо

2 ст.л. холодного сливочного масла

3 ст.л. сахара

4 листика лимонного базилика, если нет такого, то можно взять обычный зеленый

Процесс приготовления: