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45 минут назад

Диетолог Герасимова предупредила о последствиях частого употребления энергетиков

RT на русском

Злоупотребление энергетическими напитками может стать причиной избыточного веса, нарушения гормонального фона и инсулинового обмена, заявила диетолог Наталия Герасимова.

Диетолог предупредила о последствиях злоупотребления энергетиками
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с URA.RU она отметила, что в составе таких напитков часто содержится сахар в растворенной форме.

«При частом употреблении может приводить к избыточному весу, нарушению гормонального фона и инсулинового обмена, привыканию к сладким напиткам. Сначала человек утром пьёт энергетик, потом запивает это колой, потом восемь ложек сахара в чай перед сном», — заявила Герасимова.

Она также отметила, что содержание ряда ингредиентов может привести к индивидуальным проблемам со здоровьем из-за непереносимости тех или иных компонентов в составе энергетиков. Чаще всего это связано с кофеином.

При этом от таких напитков, по словам диетолога, есть и польза.

«В энергетиках содержатся компоненты, которые обладают позитивными свойствами. Например, аминокислоты, такие как таурин, растительные экстракты. Они даже входят в состав биологически активных добавок и обладают некоторыми лечебными свойствами», — пояснила специалист.

Еда,Наталия Герасимова,
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