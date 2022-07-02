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2 часа назад

В солнечные дни рекомендуется налегать на помидоры

Мир новостей

Врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова посоветовала непременно включать в летний рацион томаты, поскольку в них есть полезные вещества, предотвращающие развитие меланомы.

В солнечные дни рекомендуется налегать на помидоры
Фото: Мир новостейМир новостей

Эксперт отметила, что в помидорах содержится большое количество антиоксиданта ликопина, который известен как мощное средство для предотвращения рака кожи. Это особенно актуально в солнечную погоду. Человеку необходимо употреблять примерно 5 мг ликопина в сутки (при этом максимум — 10 мг). В зависимости от сорта, ликопина в томатах содержится от 5 до 50 мг/кг. Можно, кстати, определить содержание ликопина в плодах «на глазок». Чем краснее помидор, тем больше в нем этого антиоксиданта.

При этом врач подчеркнула, что в термически обработанных томатах ликопина больше, нежели в свежих. Когда помидоры упаривают и ужаривают, ликопин концентрируется в конечном продукте. К примеру, если в свежем плоде имеется до 50 мг/кг, то в кетчупе уже до 140 мг/кг, а в томатной пасте — до 1,5 тыс. мг/кг.

Залетова также добавила, что на 94% помидоры состоят из воды, что также хорошо для организма в жаркую погоду.

Ликопин также есть в гуаве, арбузе и папайе.

Еда,
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