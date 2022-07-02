Почему нельзя пить холодный кофе на диете

В жаркую погоду сложно удержаться от холодного капучино или айс-латте. Но такие напитки едва ли можно назвать полезными. Особенно если речь идет о вариантах с различными добавками. Разберемся, чем может быть опасен сладкий холодный кофе.
Чем может быть опасен холодный кофе? Почему не стоит его пить? Объясняет Ната Гончар, основатель Международного института интегративной нутрициологии.
Для начала я бы не считала некоторые вариации холодного кофе просто напитком, потому что он превращается в настоящий десерт из-за обилия сахара и добавок.
Наиболее безвредные с точки зрения калорийности и содержания сахара фраппе и колд фри:
Гляссе же подают с шариком сливочного мороженого, который увеличивает калорийность и резко повышает уровень сахара в крови. От такого варианта лучше отказаться, как и от других видов холодного кофе с добавлением сахарных сиропов:
Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма. А во время жары мы и так теряем много жидкости с потом. Именно поэтому к каждой чашке выпитого кофе необходимо добавить один стакан чистой воды.
А еще напитки с температурой ниже 12–15 градусов подвергают желудочно-кишечный тракт повышенному стрессу. Они замедляют пищеварительные процессы и снижают способность ферментов эффективно расщеплять пищу.