Почему нельзя пить холодный кофе на диете

В жаркую погоду сложно удержаться от холодного капучино или айс-латте. Но такие напитки едва ли можно назвать полезными. Особенно если речь идет о вариантах с различными добавками. Разберемся, чем может быть опасен сладкий холодный кофе.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Чем может быть опасен холодный кофе? Почему не стоит его пить? Объясняет Ната Гончар, основатель Международного института интегративной нутрициологии.

Почему не стоит пить айс-кофе на диете

Для начала я бы не считала некоторые вариации холодного кофе просто напитком, потому что он превращается в настоящий десерт из-за обилия сахара и добавок.

фраппе;

колд-фри;

гляссе. Обычно айс-кофе бывает трех видов:

Какой холодный кофе наименее калорийный

Наиболее безвредные с точки зрения калорийности и содержания сахара фраппе и колд фри:

классический фраппе: черный кофе с молоком, взбитый в блендере со льдом;

колд-фри: заваренный холодной водой кофе (настаивают 12 часов) без добавления сахара и сливок.

Гляссе же подают с шариком сливочного мороженого, который увеличивает калорийность и резко повышает уровень сахара в крови. От такого варианта лучше отказаться, как и от других видов холодного кофе с добавлением сахарных сиропов:

апельсиновый;

кофейный;

ликерный и др.

Чем еще может быть опасен холодный кофе

Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма. А во время жары мы и так теряем много жидкости с потом. Именно поэтому к каждой чашке выпитого кофе необходимо добавить один стакан чистой воды.