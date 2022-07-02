«Вкусно — и точка» опровергла появление пива в меню ресторанов

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сеть «Вкусно — и точка», заменившая ушедший из России McDonald’s, не будет включать в меню пиво. Об этом в субботу,2 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в сети появились фотографии, на которых в одном из ресторанах сети было изображено меню с пивом.

— Фотографии, о которых идет речь, сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald's, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети «Вкусно — и точка», — отметили в пресс-службе.

Там же отметили, что «Вкусно — и точка» является рестораном для семейного отдыха, где придерживаются атмосферы уюта, в частности и для детей. Поэтому в сети не планируется продажа алкогольных напитков, передает РИА Новости.