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48 минут назад

Названы продукты, которые нельзя употреблять на пляже

Крестьянская жизнь

С наступлением лета многие люди стараются находить свободное время для пляжного отдыха. При этом мало кто задумывается о пищевых правилах, которые следует соблюдать на берегу моря и реки. А ведь употребление неправильных продуктов на пляже может существенно ухудшить самочувствие.

Названы продукты, которые нельзя употреблять на пляже
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Первое место в списке запрещенных продуктов на пляже занимает алкоголь, а в особенности белое вино. Согласно исследованиям такие напитки повышают шанс развития рака кожи.

Если вы собираетесь организовать пикник на пляже, то вам следует убрать из меню все блюда из говядины. По словам ученых, в этом мясе содержится большое количество жиров и белков, которые затрудняют работу пищеварительной системы. Такое нарушение в функционировании организма приводит к повышению температуры тела.

Кофе и чай также стоит вычеркнуть из меню. Эти напитки становятся причиной обезвоживания организма, поэтому их лучше заменить обычной водой.

Многие люди не представляют себе полноценный отдых на пляже без вкусной кукурузы. Однако эксперты советуют отказаться от употребления царицы полей в жаркое время. Это связано с большим содержанием клетчатки, которая может вызвать вздутие живота. Кроме того, кукуруза богата углеводами, которые организму трудно расщепить, передает Eat This, Not That.

Еда,
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