Названы продукты, которые нельзя употреблять на пляже

Многие люди не представляют себе полноценный отдых на пляже без вкусной кукурузы. Однако эксперты советуют отказаться от употребления царицы полей в жаркое время. Это связано с большим содержанием клетчатки, которая может вызвать вздутие живота. Кроме того, кукуруза богата углеводами, которые организму трудно расщепить, передает Eat This, Not That.