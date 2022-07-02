Названы продукты, которые нельзя употреблять на пляже

С наступлением лета многие люди стараются находить свободное время для пляжного отдыха. При этом мало кто задумывается о пищевых правилах, которые следует соблюдать на берегу моря и реки. А ведь употребление неправильных продуктов на пляже может существенно ухудшить самочувствие.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Первое место в списке запрещенных продуктов на пляже занимает алкоголь, а в особенности белое вино. Согласно исследованиям такие напитки повышают шанс развития рака кожи.

Если вы собираетесь организовать пикник на пляже, то вам следует убрать из меню все блюда из говядины. По словам ученых, в этом мясе содержится большое количество жиров и белков, которые затрудняют работу пищеварительной системы. Такое нарушение в функционировании организма приводит к повышению температуры тела.

Кофе и чай также стоит вычеркнуть из меню. Эти напитки становятся причиной обезвоживания организма, поэтому их лучше заменить обычной водой.