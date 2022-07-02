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4 часа назад

Ароматный пирог с запеченными абрикосами и хрустящей миндальной крошкой: выпечка настоящего лета

Eva.ru

Летние месяцы — самая удачная пора для кулинарных экспериментов, обилие фруктов и ягод позволяет приготовить самые разнообразные блюда. Предлагаем испечь очень вкусный и ароматный пирог с абрикосами, поверьте, ваши близкие попросят вас его повторить.

Ароматный пирог с абрикосами и хрустящей миндальной крошкой
Фото:  Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Для теста:

125 мл воды

150 г размягченного масла

1 ч.л. ванильного экстракта

220 г коричневого сахара

2 яйца

300 г муки

1 пакетик разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

Для миндальной хрустящей крошки:

50 г муки

75 г коричневого сахара

1 ст.л. листьев тимьяна

40 г масла, порезанного кубиками

1/4 ч л соли

25 г миндальных лепестков

Запеченные абрикосы:

10 свежих абрикосов, разрезать пополам, вытащить косточки

1/4 стакана свежих листьев тимьяна

175 г меда

60 мл воды

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С.
  2. Для крошки все ингредиенты, кроме лепестков, поместите в чашку, перетрите в крошку, вмешайте лепестки. Распределите смесь по противню, застеленному пергаментной бумагой, запекайте около 12 минут, в процессе приготовления 1 раз перемешать.
  3. Затем сделаем запеченные абрикосы: смешайте абрикосы, тимьян, мед и воду в миске. Распределите абрикосы, разрезанными сторонами наверх на противне, выстеленном пергаментом и полейте меловым сиропом. Запекайте 10 минут, или пока абрикосы не размягчатся и не зазолотятся.
  4. Сделайте абрикосовое пюре: абрикосы перемолоть с водой до гладкой консистенции.
  5. Убавить температуру до 150С, прямоугольную форму для выпечки смазать маслом и выстелить дно бумагой для выпечки, с меньших строг прямоугольника оставляя полоски по 2 см для того, чтобы легче было вытаскивать готовый пирог.
  6. Взбить масло, сахар и ваниль 8 минут до появления пышной, светлой массы. Добавить яйца по одному, каждый раз тщательно взбивая. Аккуратно вмешиваем 1/2 абрикосового пюре, затем 1/2 муки, и снова оставшиеся пюре и муку.
  7. Распределите тесто в форме, положите 8 половинок запеченных абрикосов сверху.
  8. Выпекайте пирог около 30 минут, пока воткнутая в центр палочка не будет выходить сухой.
  9. Подавайте пирог, посыпав его хрустящей миндальной крошкой, украсив оставшимися запеченными абрикосами и полив медовым сиропом.
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