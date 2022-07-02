Ароматный пирог с абрикосами и хрустящей миндальной крошкой

Летние месяцы — самая удачная пора для кулинарных экспериментов, обилие фруктов и ягод позволяет приготовить самые разнообразные блюда. Предлагаем испечь очень вкусный и ароматный пирог с абрикосами, поверьте, ваши близкие попросят вас его повторить.