Ароматный пирог с абрикосами и хрустящей миндальной крошкой

Летние месяцы — самая удачная пора для кулинарных экспериментов, обилие фруктов и ягод позволяет приготовить самые разнообразные блюда. Предлагаем испечь очень вкусный и ароматный пирог с абрикосами, поверьте, ваши близкие попросят вас его повторить.
Фото: Eva.ru Eva.ru
Ингредиенты:
Для теста:
150 г размягченного масла
1 ч.л. ванильного экстракта
Для миндальной хрустящей крошки:
40 г масла, порезанного кубиками
25 г миндальных лепестков
Запеченные абрикосы:
10 свежих абрикосов, разрезать пополам, вытащить косточки
1/4 стакана свежих листьев тимьяна
Процесс приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С.
- Для крошки все ингредиенты, кроме лепестков, поместите в чашку, перетрите в крошку, вмешайте лепестки. Распределите смесь по противню, застеленному пергаментной бумагой, запекайте около 12 минут, в процессе приготовления 1 раз перемешать.
- Затем сделаем запеченные абрикосы: смешайте абрикосы, тимьян, мед и воду в миске. Распределите абрикосы, разрезанными сторонами наверх на противне, выстеленном пергаментом и полейте меловым сиропом. Запекайте 10 минут, или пока абрикосы не размягчатся и не зазолотятся.
- Сделайте абрикосовое пюре: абрикосы перемолоть с водой до гладкой консистенции.
- Убавить температуру до 150С, прямоугольную форму для выпечки смазать маслом и выстелить дно бумагой для выпечки, с меньших строг прямоугольника оставляя полоски по 2 см для того, чтобы легче было вытаскивать готовый пирог.
- Взбить масло, сахар и ваниль 8 минут до появления пышной, светлой массы. Добавить яйца по одному, каждый раз тщательно взбивая. Аккуратно вмешиваем 1/2 абрикосового пюре, затем 1/2 муки, и снова оставшиеся пюре и муку.
- Распределите тесто в форме, положите 8 половинок запеченных абрикосов сверху.
- Выпекайте пирог около 30 минут, пока воткнутая в центр палочка не будет выходить сухой.
- Подавайте пирог, посыпав его хрустящей миндальной крошкой, украсив оставшимися запеченными абрикосами и полив медовым сиропом.