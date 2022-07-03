Почему есть кашу по утрам вредно

Уже давно сложилось мнение, что каша — лучший завтрак. Однако многие эксперты не согласны с этим утверждением. "Рамблер" поговорил с врачом-эндокринологом и диетологом Аленой Барредо о том, можно ли кашу назвать действительно полезным завтраком.

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Так, по словам эксперта, существует несколько причин, по которым есть кашу по утрам не так полезно, как многие привыкли считать. В первую очередь Барредо обратила внимание, что каша все же является быстрым углеводом.

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В советское время считались полезными манная, рисовая и овсяная каша. Я хочу развеять этот миф. Потому что "быстрые" каши относятся к быстрым углеводам, которые дают большой скачок инсулина, на этот инсулин будет вырабатываться кортизол, и организм будет чувствовать себя в стрессе.

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Что касается так называемых "длинных" каш, к которым можно отнести ячневую кашу, кус-кус, то в этом случае все немного иначе. По словам медика, это медленный углевод, который дает постепенное повышение глюкозы и такое же постепенное увеличение энергии. Здесь уже не будет резкого скачка глюкозы, не будет повышаться кортизол. Однако все зависит от компонентов. Организму обязательно нужны белки и жиры в завтраке, добавила диетолог.

Второй причиной, почему кашу утром нельзя назвать полезной — содержание фитиновой кислоты.

Она предотвращает всасывание микроэлементов в кишечнике и нарушает баланс микробиоты, которая нужна нашему организму для иммунитета. И людям со скрытой пищевой непереносимостью утром каши будут приносить огромный вред, потому что их иммунная система будет реагировать на эти продукты, и весь организма будет направлен на то, чтобы убрать белок, на которой реагирует иммунная система.

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог