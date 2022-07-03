Почему есть кашу по утрам вредно

Уже давно сложилось мнение, что каша — лучший завтрак. Однако многие эксперты не согласны с этим утверждением. "Рамблер" поговорил с врачом-эндокринологом и диетологом Аленой Барредо о том, можно ли кашу назвать действительно полезным завтраком.
Так, по словам эксперта, существует несколько причин, по которым есть кашу по утрам не так полезно, как многие привыкли считать. В первую очередь Барредо обратила внимание, что каша все же является быстрым углеводом.
Что касается так называемых "длинных" каш, к которым можно отнести ячневую кашу, кус-кус, то в этом случае все немного иначе. По словам медика, это медленный углевод, который дает постепенное повышение глюкозы и такое же постепенное увеличение энергии. Здесь уже не будет резкого скачка глюкозы, не будет повышаться кортизол. Однако все зависит от компонентов. Организму обязательно нужны белки и жиры в завтраке, добавила диетолог.
Второй причиной, почему кашу утром нельзя назвать полезной — содержание фитиновой кислоты.
Многие диетологи рекомендуют употреблять на завтрак яйца и куриное мясо. Однако все же и от каш не стоит полностью отказываться, поскольку во многих из них содержатся полезные для организма вещества.