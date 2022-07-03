Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
13 минут назад

Почему есть кашу по утрам вредно

Мария Иглина
Алена Барредоэксперт

Уже давно сложилось мнение, что каша — лучший завтрак. Однако многие эксперты не согласны с этим утверждением. "Рамблер" поговорил с врачом-эндокринологом и диетологом Аленой Барредо о том, можно ли кашу назвать действительно полезным завтраком.

Почему есть кашу по утрам вредно
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам эксперта, существует несколько причин, по которым есть кашу по утрам не так полезно, как многие привыкли считать. В первую очередь Барредо обратила внимание, что каша все же является быстрым углеводом.

Видео дня
В советское время считались полезными манная, рисовая и овсяная каша. Я хочу развеять этот миф. Потому что "быстрые" каши относятся к быстрым углеводам, которые дают большой скачок инсулина, на этот инсулин будет вырабатываться кортизол, и организм будет чувствовать себя в стрессе.
Алена Барредо
Алена БарредоВрач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Что касается так называемых "длинных" каш, к которым можно отнести ячневую кашу, кус-кус, то в этом случае все немного иначе. По словам медика, это медленный углевод, который дает постепенное повышение глюкозы и такое же постепенное увеличение энергии. Здесь уже не будет резкого скачка глюкозы, не будет повышаться кортизол. Однако все зависит от компонентов. Организму обязательно нужны белки и жиры в завтраке, добавила диетолог.

Второй причиной, почему кашу утром нельзя назвать полезной — содержание фитиновой кислоты.

Она предотвращает всасывание микроэлементов в кишечнике и нарушает баланс микробиоты, которая нужна нашему организму для иммунитета. И людям со скрытой пищевой непереносимостью утром каши будут приносить огромный вред, потому что их иммунная система будет реагировать на эти продукты, и весь организма будет направлен на то, чтобы убрать белок, на которой реагирует иммунная система.
Алена Барредо
Алена БарредоВрач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Многие диетологи рекомендуют употреблять на завтрак яйца и куриное мясо. Однако все же и от каш не стоит полностью отказываться, поскольку во многих из них содержатся полезные для организма вещества.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители