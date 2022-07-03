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2 часа назад

Невролог перечислил вызывающие мигрень продукты

Вечерняя Москва

Употребление некоторых видов продуктов способно повлечь за собой мигрень. Об этом сообщил невролог Александр Комаров.

Невролог перечислил вызывающие мигрень продукты
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Они (пациенты с мигренью — прим. «ВМ») уже знают, что такое мигрень, готовы к этой ситуации, примерно знают, когда появляется и что провоцирует. Например, красное вино, твердые сорта сыра, шоколад, недосыпание или какой-то другой триггер, — объяснил специалист.

Страдающие от мигрени люди, уточнил невролог, стягивают голову холодным или горячим полотенцем, чтобы справиться с болью. Также они принимают для этого душ, но если не помог ни один из этих способов, можно уйти в темную комнату и попытаться уснуть.

Пр этом от лечения народными средствами эксперт посоветовал отказаться. Это не более чем самообман: травы — всего лишь ритуал, а народные методы лишь слегка могут унять боль, передает слова Комарова News.ru.

Еда,Александр Комаров,
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