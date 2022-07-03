Лучшие сочетания для завтрака, которые помогут похудеть

Авторы Eat this, not that утверждают: когда вы сочетаете определённые продукты в нужное время, вы можете сделать похудение эффективнее. Речь идёт о завтраке — вот сочетания продуктов, которые помогут его разнообразить и сделать полезнее.

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Лосось + авокадо

Авокадо славится тем, что содержит «полезный» жир, но также он является отличным источником клетчатки, Половинка авокадо содержит 7 граммов клетчатки или 25% рекомендуемой дневной нормы питательных веществ. Исследование показало, что, когда люди добавляли половинку авокадо к пище, это уменьшало их желание есть на 40% в течение трёх часов после еды. Если соединить авокадо с лососем, рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами и белком, можно получить полезный завтрак.

Овсянка + арахисовое масло

Согласно ещё одному исследованию, когда участники ели овсянку на завтрак, они чувствовали себя более сытыми и фактически съедали меньше калорий при следующем приёме пищи. Если добавить в кашу пару столовых ложек арахисового масла, то можно получить также 8 граммов белка и полезных жиров.

Йогурт + ягоды

Согласно обзору, опубликованному в International Journal of Obesity, потребление несладкого йогурта связано с более низким индексом массы тела. Ягоды являются идеальным дополнением к этому продукту с высоким содержанием белка.

Яйца + острый соус

Учёные также выяснили, что яйца на завтрак могут способствовать снижению веса, если употреблять их вместо завтраков с высоким содержанием углеводов. А всего половины чайной ложки красного перца достаточно, чтобы снизить аппетит и сжечь больше калорий после еды.

Семена чиа + зелень

Чтобы увеличить количество клетчатки, потребляемой в день (это способствует похудению), можно просто добавить столовую ложку семян чиа в свой утренний смузи. Ещё туда стоит добавить полезный шпинат.

Протеиновый порошок + замороженные фрукты