Что случится с организмом, если постоянно пить клюквенный сок

Известно, что клюквенный сок не только богат питательными веществами и витамином С, но и является отличным источником антиоксидантов. Исследование American Journal of Clinical Nutrition показало, что употребление клюквенного сока может улучшить здоровье людей с ишемической болезнью сердца. Также он может положительно повлиять на здоровье мочевыводящих путей, снижая риск развития инфекций.