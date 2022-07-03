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47 минут назад

Что случится с организмом, если постоянно пить клюквенный сок

Ferra.ru

Что будет, если часто пить клюквенный сок? Эксперты издания Eat this, not that дали ответ.

Что случится с организмом, если постоянно пить клюквенный сок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Известно, что клюквенный сок не только богат питательными веществами и витамином С, но и является отличным источником антиоксидантов. Исследование American Journal of Clinical Nutrition показало, что употребление клюквенного сока может улучшить здоровье людей с ишемической болезнью сердца. Также он может положительно повлиять на здоровье мочевыводящих путей, снижая риск развития инфекций.

Согласно другому исследованию, потребление клюквенного сока участниками в течение 60 дней привело к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. А ещё данный напиток может помочь поддерживать баланс хороших бактерий в кишечнике.

Еда,
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