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2 часа назад

Гинзбург: суп позволяет человеку потреблять меньше калорий и оставаться сытым

Газета.Ruиещё 2

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что суп позволяет человеку потреблять меньше калорий, чем есть во вторых блюдах, и оставаться сытым. Об этом сообщает URA.RU.

Гинзбург: суп позволяет человеку потреблять меньше калорий и оставаться сытым
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

"Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается", — рассказал диетолог.

Он подчеркнул, что суп полезен для желудочно-кишечного тракта, ведь он меньше, чем остальные блюда раздражает желудок, легче переваривается, а также может быть диетическим.

Еда,Михаил Гинзбург,
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