Гинзбург: суп позволяет человеку потреблять меньше калорий и оставаться сытым

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что суп позволяет человеку потреблять меньше калорий, чем есть во вторых блюдах, и оставаться сытым. Об этом сообщает URA.RU.
"Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается", — рассказал диетолог.
Он подчеркнул, что суп полезен для желудочно-кишечного тракта, ведь он меньше, чем остальные блюда раздражает желудок, легче переваривается, а также может быть диетическим.