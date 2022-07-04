Гинзбург: суп позволяет человеку потреблять меньше калорий и оставаться сытым

"Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается", — рассказал диетолог.