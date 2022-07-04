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4 минуты назад

Диетолог Герасимова напомнила о высоком содержании сахара в покупном квасе

RT на русскомиещё 3

Врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила, что магазинный квас является газированным напитком с большим количеством сахара.

Диетолог напомнила о вреде покупного кваса
Фото: RT на русскомRT на русском

Настоящий квас является полезным для организма напитком, отметила она в беседе с «Известиями».

«Квас в своем классическом исполнении можно употреблять. По крайней мере, с диетологической точки зрения претензий к напитку нет. Невысокое количество углеводов, в нем содержатся полезные элементы, которые улучшат состояние здоровья и организма»,

— подчеркнула специалист.

Однако большинство напитков, которые в магазинах называют квасом, ненастоящие и ненатуральные, добавила врач.

«Это просто газированный напиток с высоким содержанием сахара»,

— заключила она.

Ранее Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.

Еда,Наталия Герасимова,
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