Диетолог напомнила о вреде покупного кваса

Врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила, что магазинный квас является газированным напитком с большим количеством сахара.
Настоящий квас является полезным для организма напитком, отметила она в беседе с «Известиями».
«Квас в своем классическом исполнении можно употреблять. По крайней мере, с диетологической точки зрения претензий к напитку нет. Невысокое количество углеводов, в нем содержатся полезные элементы, которые улучшат состояние здоровья и организма»,
— подчеркнула специалист.
Однако большинство напитков, которые в магазинах называют квасом, ненастоящие и ненатуральные, добавила врач.
«Это просто газированный напиток с высоким содержанием сахара»,
— заключила она.
Ранее Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.