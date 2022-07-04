Диетолог рассказала, как лучше питаться в жаркую погоду

В Москве и Подмосковье воцарилась жара, которая одними воспринимается как прекрасное условие для отдыха, а другими - как катализатор проблем со здоровьем. Во время зноя нужно правильно организовывать свой рацион, чтобы не перегружать организм. Нутрициолог Иоланта Лангауэр в беседе с «Радио 1» рассказала, как грамотно подойти к летнему питанию.

Жестких рамок нет, однако без корректировки рациона есть риск заработать проблемы. По словам специалиста, в жару лучше отдать предпочтение легкой еде, добавить в меню ягоды и овощи, но не переусердствовать с ними. «Лучше ограничивать до 1-2 фрукта в день и до 1 стакана ягод, потому что фруктоза может оказаться хуже сахара», - отметила Лангауэр. Также она добавила, что следует ориентироваться не на режим, а на чувство голода.