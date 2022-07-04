Диетолог поделилась способом приготовления идеального риса

Чтобы рис получился идеальным, нужно варить его подобно пасте, утверждает канадский диетолог Дженнифер Паллиан. Об этом сообщает Daily Mail.

Паллиан поделилась необычным способом приготовления риса в соцсети.

«Этот способ изменит вашу жизнь, — считает она. — Так готовит рис моя свекровь. Вместо того, чтобы тщательно отмерять количество риса и воды и надеяться на лучшее, просто заполните большую кастрюлю водой, как вы бы сделали при приготовлении пасты».

По ее словам, после этого можно добавить рис и варить его на медленном огне до тех пор, пока он не станет мягким. Затем необходимо слить излишки воды при помощи дуршлага.

Как и при варке пасты, Паллиан добавляет около двух чайных ложек соли на четыре чашки воды. По ее мнению, при помощи этого метода можно готовить не только рис, но и любую другую крупу, включая киноа, ячмень, амарантовую крупу и просо. При этом готовность риса нужно проверить на пять минут раньше, чем предлагается в инструкции.