Диетолог назвала ягоду для улучшения настроения

В свежих помидорах содержится большое количество ликопина, витамина С и других антиоксидантов, которые способствуют улучшению настроения, утверждает врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Паравантес. В беседе с изданием Eat This, Not That! специалистка назвала этот овощ лучшим продуктом для поднятия настроения.