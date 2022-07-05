Ученые назвали опасное количество кофе во время беременности

Исследование японских ученых из Университета Хоккайдо показало, что употребление кофе во время беременности даже в умеренных количествах может повлиять на способность ребенка ползать или ходить в возрасте одного года. Опасное количество напитка исследователи назвали в журнале Early Human Development (EHD).

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Команда ученых проанализировала данные 87 106 матерей в рамках общенационального исследования в Японии. Специалисты изучили частоту потребления кофеина женщинами во время беременности, а также двигательные навыки ребенка в возрасте шести и 12 месяцев. Анализ показал, что дети, рожденные от матерей, потреблявших более 300 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно трем чашкам растворимого кофе, имели низкий риск задержки моторного развития в шесть месяцев, однако в возрасте 12 месяцев этот показатель существенно вырос и был в 1,11 раза выше.

Исследователи считают, что полученные данные о моторном развитии шестимесячных детей следует интерпретировать с осторожностью, поскольку в этом возрасте оценить двигательные навыки ребенка намного сложнее.

«Результаты этого исследования показали, что побочные эффекты употребления кофеина матерью во время беременности, влияющие на развитие детей, редко наблюдались в возрасте шести месяцев и что наблюдалась связь в отношении снижения риска задержки развития, — говорится в исследовании. — Тем не менее в возрасте 12 месяцев все ассоциации с более низким риском, наблюдаемые в возрасте шести месяцев, исчезли».