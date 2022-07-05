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3 часа назад

Врачи раскритиковали «суперпродукты»

Ferra.ruиещё 1

В последнее время всё чаще можно найти материалы, в которых те или иные «специалисты» советуют употреблять какой-то один продукт для решения большинства проблем со здоровьем.

Врачи раскритиковали «суперпродукты»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но ряд экспертов достаточно скептично относятся к подобному подходу. О том, почему «суперпродукты» не являются панацеей и вполне способны нанести вред организму, рассказали несколько врачей-гастроэнтерологов.

Тенденция на «суперпродукты» — это лишь маркетинг. Любой продукт ограничен по своей питательной нагрузке. Елена Ткач Врач-гастроэнтеролог высшей категории

По словам врача, та же гречка, которая является крайне полезным продуктом, также способна привести к неблагоприятным последствиям, если питаться исключительно ею.

Она также отметила, что питаться одним-единственным «суперпродуктом» даже опасно, если у человека имеются какие-то проблемы со здоровьем. В его случае будет куда разумнее подобрать сбалансированный и индивидуально подобранный рацион.

Со своей коллегой согласился и кардиолог Сергей Васильев. По его словам, продукты, полезные для одного человека, вполне могут оказаться вредными для другого. Он заключил, что «всё очень индивидуально».

Еда,Елена Ткач,Сергей Васильев,
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