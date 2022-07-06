Готовим нежные куриные крылышки барбекю

Повар Коте Оганезов поделился рецептом вкуснейших куриных крылышек барбекю.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Вам понадобится:

- крылья – 1,5 кг.;

- зубчики чеснока – 5 шт;

- белое вино (по желанию) – 1 стакан;

- кола или «Байкал» – 0,5 л;

- соевый соус – 100 мл;

- кетчуп – 200 г;

- мед – 50 г.

Разогреваем казан или сковороду. Наливаем растительное масло и закидываем куриные крылья. Добавляем шинкованные зубчики чеснока и стакан сухого вина или воды. Накрываем крышкой и томим 10 минут.

После добавляем колу, соевый соус и 200 г любимого кетчупа. Дайте потомиться крылышкам 25–30 минут.

Последний штрих: добавляем 50 г меда, перемешиваем и снимаем с огня.