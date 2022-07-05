Диетолог дала советы по употреблению свежевыжатых соков

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог высшей категории, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Екатерина Бурляева в интервью изданию Pravda.Ru рассказала о том, как правильно употреблять свежевыжатые соки и кому такие напитки противопоказаны.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам врача, в свежевыжатых соках содержится высокая концентрация витаминов, однако наряду с этим напитки имеют большую дозу простых углеводов, то есть сахара, который приводит к повышению уровня инсулина в крови.

Екатерина Бурляева отметила, что сок из несладких овощей и фруктов содержит много органических кислот, поэтому такие напитки не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ.