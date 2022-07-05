Раскрыт самый вредный для здоровья вид сыра

Вообще полностью отказываться от любых видов сыров не стоит. Однако нужно понимать, что какие-то из них будут вреднее остальных. Например, сыр с плесенью.

В сыре с плесенью вы можете обнаружить очень много насыщенных жиров, а это отрицательно повлияет на ваше здоровье. Всего в 135 граммах такого сыра содержится 25 граммов насыщенных жиров. При этом если употреблять в больших количествах продукты, подобные этому сыру, то шансы приобрести болезни сердца повысятся. Об этом говорит диетолог Тоби Амидор. Объясняется такой эффект тем, что из-за насыщенных жиров увеличиваются показатели «плохого» холестерина в организме, а это в свою очередь влияет на риск возникновения сердечного приступа, инсульта, развития сердечно-сосудистых заболеваний.