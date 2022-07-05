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1 час назад

Раскрыт самый вредный для здоровья вид сыра

Ferra.ruиещё 1

Вообще полностью отказываться от любых видов сыров не стоит. Однако нужно понимать, что какие-то из них будут вреднее остальных. Например, сыр с плесенью.

Раскрыт самый вредный для здоровья вид сыра
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В сыре с плесенью вы можете обнаружить очень много насыщенных жиров, а это отрицательно повлияет на ваше здоровье. Всего в 135 граммах такого сыра содержится 25 граммов насыщенных жиров. При этом если употреблять в больших количествах продукты, подобные этому сыру, то шансы приобрести болезни сердца повысятся. Об этом говорит диетолог Тоби Амидор. Объясняется такой эффект тем, что из-за насыщенных жиров увеличиваются показатели «плохого» холестерина в организме, а это в свою очередь влияет на риск возникновения сердечного приступа, инсульта, развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, если увлекаться сыром с плесенью, то можно набрать и лишние килограммы. В подобном сыре также крайне мало конъюгированной линолевой кислоты, которая, по словам учёных, предотвращает ожирение и, вероятно, уменьшает воспаление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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