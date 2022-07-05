Садовод рассказал, чем подкормить свеклу

"Корнеплод будет храниться лучше, если вы сделаете внекорневую подкормку. Ее нужно делать уже сейчас, в середине лета. Для этого нужно взять 2 грамма борной кислоты и развести ее в двух литрах горячей воды. Затем полученную смесь нужно растворить в 10 литрах воды и добавить 50 граммов хлористого калия",