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2 часа назад

Что делать, если купили неспелый авокадо: видео

Мира Маркина

В TikTok-аккаунте @tokaidonsk повар показал, что делать, если вы приобрели незрелый авокадо. На видео он демонстрирует, что неспелый плод можно обернуть вместе со спелым бананом в фольгу и оставить при комнатной температуре на пять часов, после чего вы достанете фрукт уже достаточно мягким и дозревшим.

Помимо такого способа, дозреть быстрее авокадо помогают и красные яблоки. Достаточно либо с ними, либо с бананом просто убрать авокадо в бумажный пакет и оставить в темном месте при комнатной температуре. Однако времени понадобится немного больше, чем при использовании фольги - около двух суток.

Секрет банана и яблок в данном случае в том, что выделяемый при созревании и необходимый для этого растительный гормон этилен активнее всего производится именно этими фруктами.

Однако важно тщательно промыть перед этим яблоки горячей водой, потому как их часто смазывают воском, а в таком случае они не смогут ускорить созревание авокадо.

Еда,Видео,
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