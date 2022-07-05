Как выбрать самые вкусные огурцы

Кажется, проще всего в магазине выбирать огурцы. Однако, на самом деле, часто мы покупаем несвежие овощи или слишком химически обработанные. Есть маленькие хитрости, которые помогут нам выбрать правильные огурцы. Читайте об этом в материале "Рамблера".

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Нет светлым огурцам

Многим кажется, что, чем светлее огурец, тем он свежее. На самом деле, огурцу, который растет естественным путем, нужно достаточно солнечного света для накопления пигмента. Поэтому натуральные огурцы должны быть темнее по цвету. Тепличные огурцы или огурцы с гормонами имеют короткий цикл роста, меньшую пигментацию, от природы более светлый цвет, а некоторые даже желтеют.

Внимание на гладкость

Не стоит выбирать слишком гладкие огурцы. Как правило, свежие огурцы имеют на поверхности вертикальные полосы, которые можно почувствовать наощупь. При этом, чем заметнее вертикальные линии на поверхности огурца, тем свежее он будет. А если поверхность овоща гладкая и без линий, то, скорее всего, он будет вкусным.

При этом колючки на поверхности огурцов помогут определить их натуральность. Так, шипы выращенных на гормонах огурцов, как правило, тонкие и длинные, в то время как шипы натуральных огурцов, короткие и толстые.

Цветки не нужны