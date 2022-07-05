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2 часа назад

Диетолог рассказал, что будет с организмом, если есть только овощи

Москва24иещё 2

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил о последствиях овощной диеты, об этом пишет URA.RU.

Диетолог рассказал, что будет, если есть только овощи
Фото: m24m24

Специалист объяснил, что помидоры и огурцы не несут калорий, а значит, не дают энергию. При употреблении овощей люди получают клетчатку, но на этом все, обратил внимание эксперт. По его словам, исключение из рациона углеводов, белков и жиров может привести к серьезным заболеваниям.

"Классический обед – это сложные углеводы, белок и жиры, условно растительное масло или животный жир. Иначе мы в итоге получаем ожирение и диабет",

– предостерег Калинчев.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова опровергла некоторые распространенные заблуждения о фруктовых салатах. По ее словам, одним из мифов является то, что в таких блюдах содержится много сахара. Она добавила, что от них больше пользы, нежели вреда. Во фруктовых салатах содержится клетчатка, витамины, минералы, белки, жиры и углеводы, объяснила эксперт.

Нефедова отметила, что с фруктами люди получают еще и фитохимические вещества, которые не менее важны и оказывают на организм особое воздействие. Она пояснила, что речь идет о снятии хронических воспалений, которые приводят к развитию различных заболеваний и старению.

Еда,Наталья Нефедова,
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