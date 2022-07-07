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1 час назад

Соцсети удивило мороженое, которое не тает даже в огне

Газета.Ruиещё 1

Пользователей соцсетей удивило мороженое китайского бренда, которое не тает, пишет Daily Mail. Оказалось, с эскимо не в силах справиться даже огонь.

Соцсети удивило мороженое, которое не тает даже в огне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Китайский бренд мороженого подвергся критике со стороны людей после того, как покупатели заметили, что некоторые продукты компании не тают - даже в огне, как показало видео, опубликованное пользователем соцсетей. Увиденное насторожило зрителей, которые теперь хотят знать, какие химикаты добавляют в мороженое.

В компании же заявили, что их продукция проходит тщательную проверку и соответствует национальным правилам безопасности пищевых продуктов. "Мы считаем, что ненаучно судить о качестве мороженого по его нагреванию или сушке", - говорится в заявлении.

Еда,
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