Соцсети удивило мороженое, которое не тает даже в огне

Пользователей соцсетей удивило мороженое китайского бренда, которое не тает, пишет Daily Mail. Оказалось, с эскимо не в силах справиться даже огонь.

Китайский бренд мороженого подвергся критике со стороны людей после того, как покупатели заметили, что некоторые продукты компании не тают - даже в огне, как показало видео, опубликованное пользователем соцсетей. Увиденное насторожило зрителей, которые теперь хотят знать, какие химикаты добавляют в мороженое.