Диетолог Королева назвала манную кашу самой вредной крупой

Традиционная и знакомая всем с детства манная каша на самомделе является очень вредным продуктом. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.
По ее словам, манку изготавливают из пшеницы, поэтому такая «детская» кашка является высокоуглеводным и высокоглютеновым продуктом. Избыток глютена «забивает» тонкий кишечник, не позволяя ему нормально функционировать.
«Думаю, что для детей, которых по-прежнему почему-то кормят манкой, это не самый полезный продукт. Кроме чувства сытости, он не дает никакой пользы. То есть питательная ценность весьма низкая»,
— пояснила Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».
Кроме манной крупы, неполезными являются также белый рис и каши быстрого приготовления. Они являются сильно переработанными продуктами, которые принесут организму больше вреда, чем пользы.