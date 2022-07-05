Диетолог Королева назвала манную кашу самой вредной крупой

Традиционная и знакомая всем с детства манная каша на самомделе является очень вредным продуктом. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

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По ее словам, манку изготавливают из пшеницы, поэтому такая «детская» кашка является высокоуглеводным и высокоглютеновым продуктом. Избыток глютена «забивает» тонкий кишечник, не позволяя ему нормально функционировать.

«Думаю, что для детей, которых по-прежнему почему-то кормят манкой, это не самый полезный продукт. Кроме чувства сытости, он не дает никакой пользы. То есть питательная ценность весьма низкая»,

— пояснила Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».