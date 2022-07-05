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2 часа назад

5 рецептов салатов с сезонными ягодами от московских шеф-поваров

WMJ.ru

Летом бывает сложно составить свой рацион и выбрать подходящее легкое блюдо для обеда, которое подарит не только ощущение сытости, но и кладезь витаминов. Московские шеф-повара поделились с нами рецептами свежих салатов с сезонными ягодами.

5 рецептов салатов с сезонными ягодами
Фото: WMJWMJ

Салат с летней клубникой

Видео дня

Станислава Кормановская бренд-шеф и совладелица Kalabasa

Ингредиенты:
  • Горсть свежего салата (руккола, шпинат, айсберг, романо)
  • Хлеб — 50-60 г
  • Клубника — 70 г
  • Брынза — 30 г
  • Гречишный мед — 15 мл
  • Оливковое масло — 10 мл
  • Крем-бальзамик — 2 г
  • Кедровые орехи — 10 г
  • Соль — 1 г
  • Перец — 2 г

Способ приготовления:

Зелень вымыть и обсушить, сложить в миску. Ягоды промыть, нарезать крупными кусочками, добавить к зеленому салату. Хлеб нарезать небольшими кубиками и подсушить на сухой сковороде, добавить к салату. Брынзу нарезать крупными кусочками, добавить к остальным ингредиентам, туда же добавить кедровые орехи, предварительно слегка обжаренные на сухой сковороде. Полить салат оливковым маслом и ароматным медом. Добавить несколько капель крем-бальзамина или бальзамического уксуса, соль и перец — по вкусу. В качестве украшения, а также для усиления свежего вкуса можно добавить горсть свежей мяты.

Не просто салат

Тимофей Сулима бренд-шеф ресторана FLØR

Ингредиенты:
  • Авокадо — 25 г
  • Томат — 70 г
  • Огурец — 40 г
  • Клубника — 25 г
  • Мята — 2 г
  • Кинза — 2 г
  • Кунжутный соус — 30 мл
  • Оливковое масло 15 — мл
  • Соль — 1 г
  • Перец черный —1 г
  • Микс салата — 30 г

Способ приготовления:

Томаты, авокадо, огурцы и клубнику крупно нарезать и заправить кунжутным соусом, лёгкая кислинка которого прекрасно контрастирует со сладостью томатов и свежестью огурцов. Выложить ингредиенты на тарелку, сверху положить микс салатных листьев. Полить оливковым маслом.

Зеленый салат с полбой и голубикой

Тимофей Сулима бренд-шеф кафе Untitled

Ингредиенты:
  • Микс зелени
  • Петрушка —10 г
  • Кинза — 10 г
  • Укроп — 10 г
  • Эстрагон — 5 г
  • Мята — 10 г
  • Полба — 50 г
  • Огурец — 45 г
  • Томат узбекский — 45 г
  • Редис — 25 г
  • Полба отварная — 25 г
  • Масло ароматное — 2 г
  • Масло Оливковое — 2 г
  • Соль — 1 г
  • Перец — 1 г
  • Семена подсолнечника — 2 г
  • Семена тыквы — 2 г
  • Голубика — 2 г
  • Микс зелени — 10 г

Способ приготовления:

Помыть, почистить и нарезать салат и овощи. Все компоненты смешать в глубокой миске, добавить ароматное и оливковое масла. Полбу сварить в кастрюле, оставить остывать. По готовности добавить в миску с салатом. Перемешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу. Подавать на тарелках, украсив семенами тыквы, голубикой и листьями мяты.

Турецкий салат

Владимир Богожавец шеф-повар ресторана Maroon

Ингредиенты:
  • Лук красный — 15 г
  • Кедровый орех — 6 г
  • Арахис — 6 г
  • Тыквенные семечки — 6 г
  • Грецкий орех — 10 г
  • Кинза — 4 г
  • Романо — 30 г
  • Соус Наршараб — 14 г
  • Оливковое масло — 15 г
  • Помидоры — 105 г
  • Соус Азизе — 50 г
  • Огурцы — 80 г
  • Лук зеленый — 3 г
  • Сыр — 60 г
  • Затар зеленый — 1 г
  • Гранаты — 15 г
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Сначала надо сделать микс из орехов: грецкий, арахис, кедровый и тыквенные семечки. Все орехи перемешать в глубокой тарелки. В емкость добавить нарезанные огурцы, зерна граната, кинзу, чёрный перец и оливковое масло. После этого все надо перемешать, добавить помидоры. Получившийся салат распределить по тарелкам, украсить листьями Романо. Сверху порцию посыпать сыром Чанах, добавить соус Наршараб.

Зеленый салат

Юлия Селякова идейный вдохновитель и совладелец проект «Публика»

Ингредиенты:
  • Лола росса — 16 г
  • Шпинат — 10 г
  • Романо — 16 г
  • Киноа — 50 г
  • Авокадо — 30 г
  • Огурец — 50 г
  • Соус медово–горчичный — 30 г

Способ приготовления:

Для начала нужно помыть зелень и отварить киноа. Авокадо и огурец порезать кубиками. Далее выкладываем все ингредиенты на тарелку. Перед подачей салат заправить медово-горчичным соусом.

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