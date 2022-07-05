5 рецептов салатов с сезонными ягодами

Летом бывает сложно составить свой рацион и выбрать подходящее легкое блюдо для обеда, которое подарит не только ощущение сытости, но и кладезь витаминов. Московские шеф-повара поделились с нами рецептами свежих салатов с сезонными ягодами.
Станислава Кормановская бренд-шеф и совладелица Kalabasa
Способ приготовления:
Зелень вымыть и обсушить, сложить в миску. Ягоды промыть, нарезать крупными кусочками, добавить к зеленому салату. Хлеб нарезать небольшими кубиками и подсушить на сухой сковороде, добавить к салату. Брынзу нарезать крупными кусочками, добавить к остальным ингредиентам, туда же добавить кедровые орехи, предварительно слегка обжаренные на сухой сковороде. Полить салат оливковым маслом и ароматным медом. Добавить несколько капель крем-бальзамина или бальзамического уксуса, соль и перец — по вкусу. В качестве украшения, а также для усиления свежего вкуса можно добавить горсть свежей мяты.
Тимофей Сулима бренд-шеф ресторана FLØR
Способ приготовления:
Томаты, авокадо, огурцы и клубнику крупно нарезать и заправить кунжутным соусом, лёгкая кислинка которого прекрасно контрастирует со сладостью томатов и свежестью огурцов. Выложить ингредиенты на тарелку, сверху положить микс салатных листьев. Полить оливковым маслом.
Тимофей Сулима бренд-шеф кафе Untitled
Способ приготовления:
Помыть, почистить и нарезать салат и овощи. Все компоненты смешать в глубокой миске, добавить ароматное и оливковое масла. Полбу сварить в кастрюле, оставить остывать. По готовности добавить в миску с салатом. Перемешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу. Подавать на тарелках, украсив семенами тыквы, голубикой и листьями мяты.
Владимир Богожавец шеф-повар ресторана Maroon
Способ приготовления:
Сначала надо сделать микс из орехов: грецкий, арахис, кедровый и тыквенные семечки. Все орехи перемешать в глубокой тарелки. В емкость добавить нарезанные огурцы, зерна граната, кинзу, чёрный перец и оливковое масло. После этого все надо перемешать, добавить помидоры. Получившийся салат распределить по тарелкам, украсить листьями Романо. Сверху порцию посыпать сыром Чанах, добавить соус Наршараб.
Юлия Селякова идейный вдохновитель и совладелец проект «Публика»
Способ приготовления:
Для начала нужно помыть зелень и отварить киноа. Авокадо и огурец порезать кубиками. Далее выкладываем все ингредиенты на тарелку. Перед подачей салат заправить медово-горчичным соусом.