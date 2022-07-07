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2 часа назад

Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть черешню

Вечерняя Москваиещё 1

О том, чем может навредить черешня и кому ее лучше не есть, рассказала нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк.

Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть черешню
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, в черешне содержится много клетчатки, которая полезна для пищеварения. Но если съесть много черешни, то это может вызвать кишечные газы, спазмы в животе и вздутие.

Косточка черешни содержит амигдалин, который при попадании в организм превращается в цианистый водород — смертельно опасное для здоровья людей вещество. Поэтому их не стоит глотать, тем более в большом количестве.

Если при употреблении черешни у человека появляется головная боль или головокружение, то, возможно, он попал в 0,01 процента людей с чувствительностью к сульфитам. Шкурка черешни содержит полифенолы и тирамин, которые у людей с чувствительностью к сульфитам могут вызывать интоксикацию.

Не стоит употреблять черешню при наличии аллергических реакций.

Также врач порекомендовала воздерживаться от черешни людям с обострением гастрита и тем, у кого острое воспалительное заболевание кишечника, передает aif.ru.

Еда,
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